Chili : où va le mouvement populaire en 2020 ?

Entretien avec Carlos Ominami, ancien ministre de l'économie et sénateur du Chili, économiste et président de la Fondation Chili 21

Carlos Ominami, ancien ministre de l'économie et sénateur du Chili, économiste et président de la Fondation Chili 21, répond à nos questions à l'occasion de sa venue à l'IRIS :- Quelles sont les perspectives sociales et politiques du mouvement populaire chilien démarré fin 2019 ?- Les concessions sociales du gouvernement de Sebastián Piñera et l'organisation d'un référundum national le 26 avril 2020 sur la question d'une possible nouvelle constitution pour le pays peuvent-elles mettre un terme au mouvement populaire ?- Quel sera le calendrier de ce processus référendaire ? Quels en sont les enjeux ?